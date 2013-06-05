У Чехії з підтоплених районів евакуювали 19 тисяч людей

Уряд Чехії виділить на ліквідацію наслідків останнього, одного з найсильніших в історії країни, паводку близько 270 млн. доларів (5,3 млрд крон), і має намір звернутися до Єврокомісії за наданням додаткової допомоги з фондів Європейського Союзу.

Про це повідомив глава уряду країни Петр Некас, якого цитує чеське інформаційне агентство CTK.

"4 млрд крон на такі випадки зарезервовано в бюджеті поточного року, і 1,3 млрд крон буде виділено на реконструкцію автомобільних і залізничних доріг з державного фонду інфраструктури", - сказав прем'єр-міністр Чехії, що відвідав затоплені регіони.

На тему: Велика вода дійшла до Братислави: оголошено надзвичайний стан

Він зазначив, що Чехія розраховує на отримання коштів з "Фонду солідарності" Євросоюзу, який було створено після так званого "паводку сторіччя" 2002 року, від якого також постраждала Чехія. Некас не уточнив, яку суму Чехія хоче одержати з цього фонду.

CTK повідомляє, що чехи, які втратили через паводок своє майно, можуть розраховувати на фінансову допомогу держави в розмірі до 15 прожиткових мінімумів, що максимум становитиме близько 2,6 тис. доларів.

За даними агентства, станом на ранок 5 червня з підтоплених територій евакуйовано 19 тис. осіб, більш як половину - з Устецького регіону на північному заході країни.

15 тис. співробітників спецслужб і волонтерів займаються ліквідацією наслідків паводку і недопущенням затоплення інших територій. Крім того, уряд Чехії направив на боротьбу з паводком 2 тис. військовослужбовців.

Як повідомляв УНІАН, за останніми даними, кількість жертв паводку в Чехії зросла до 8 осіб. Раніше польські ЗМІ з посиланням на чеську владу повідомляли про збитки в розмірі близько 1 млрд доларів.

Паводки, що почалися через сильні дощі в Європі, завдали найбільших збитків Чехії, Німеччині й Австрії. У деяких регіонах за кілька днів випала місячна норма опадів.

Під час паводку в 2002 році в Чехії загинуло 17 осіб, а збитки влада оцінила в 26 млрд доларів.