Велика вода дійшла до Братислави: оголошено надзвичайний стан
10:50, 05 червня 2013Світ
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У столиці Словаччини оголосили надзвичайний стан у зв'язку з повінню.
У Братиславі - надзвичайний стан
Рівень Дунаю в Братиславі досяг 971 см і продовжує рости.
На всій території столиці Словаччини оголошено надзвичайний стан, передає ІТАР-ТАСС.
За минулу ніч рівень води в околицях столиці зріс на 30 см. Також прибуває вода в населених пунктах, розташованих нижче за течією, аж до кордону з Угорщиною.
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На думку експертів, повінь досягне кульмінації завтра, коли "велика вода" з Австрії докотиться до Словаччини. Рівень води в Дунаї підійде до позначки в 10 метрів.
Стабілізації ситуації очікують не раніше кінця поточного тижня.
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