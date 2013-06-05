ЗМІ: Китай придумав, як помститись Європі за мита на сонячні панелі

Початок розслідування припав на наступний же день після того, коли ЄС ввів тимчасові антидемпінгові мита на імпорт сонячних панелей китайського виробництва, повідомляє BBC News.

Уряд Франції уже встиг назвати китайське розслідування "недоречним і непорядним».

Експерти із французьких фірм-виробників вина вважають, що введення тарифів на імпорт матиме негативний вплив на французьких виробників зокрема.

"Франція на сьогоднішній день є найбільшим експортером (вина - ред.) в Китай. Найбільшу частку поставок складає Бордо червоне", - розповів виданню консультант Джон Варончак.

Як повідомляв УНІАН, 4 червня Європейська комісія схвалила рішення ввести тимчасові антидемпінгові мита на сонячні панелі, що поставляються з Китаю.

Комісар Європейського Союзу з питань торгівлі Карел Де Гухт виправдав введення мит потребою "дати життєво важливий кисень бізнес-сектору в Європі, який сильно страждає від цього демпінгу".

Антидемпінгові мита будуть діяти з 6 червня впродовж півроку. У перші два місяці - до 6 серпня - розмір мита становитиме 11,8%, після чого він буде збільшений до 47,6%.

За оцінками комісії, рівень демпінгу на сонячні панелі та їх складові досягає 88%.