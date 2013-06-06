Країни СНД перевірять свою протиповітряну оборону

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомив журналістам у Мінську міністр оборони Казахстану Адільбек Джаксибеков.

«Ці навчання проводяться для відпрацювання взаємодії наших збройних сил у рамках об'єднаної системи ППО й нададуть додаткового імпульсу для подальшого розвитку в цій сфері. Вони дозволять налагодити бойову взаємодію», - зазначив Джаксибеков.

«Об'єднана система протиповітряної оборони є одним із найефективніших прикладів взаємодії збройних сил країн СНД. Для відпрацювання практичної сторони взаємодії й намічено провести ці навчання », - підкреслив Джаксибеков.

Навчання пройдуть як у місцях постійної дислокації військ, так і на полігоні Ашулук у Росії, а також на полігонах у Казахстані.

Довідка УНІАН. Координаційний комітет із питань ППО при Раді міністрів оборони країн СНД утворено для узгодження зусиль у створенні та вдосконаленні об'єднаної системи. До його складу входять командуючі військами ППО держав СНД.

Угоду про створення об'єднаної системи ППО держав СНД підписали президенти Вірменії, Білорусі, Грузії, Казахстану, Киргизстану, Росії, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану та України 10 лютого 1995 року. Систему призначено для забезпечення охорони кордонів у повітряному просторі та спільного контролю за порядком його використання, сповіщення про повітряно-космічну ситуацію, попередження про ракетний і повітряний напад, ведення узгоджених дій військ ППО з відбиття повітряно-космічного нападу.