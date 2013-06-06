Військовослужбовець США уникнув страти за вбивство 16 людей

Військовий суддя, який розглядає справу американського старшого сержанта Роберта Бейлса, обвинуваченого у вбивстві 16 мирних афганців, прийняв його зізнання у злочині. Про це в середу, 5 червня, повідомляє Lenta.ru за інформацією Reuters.

Таким чином, суддя схвалив угоду зі слідством, на яку пішов підсудний, що дозволить тому уникнути вищої міри покарання - смертної кари.

Тепер максимальне покарання, яке загрожує Бейлсу - довічне ув'язнення без права на помилування. Суд над старшим сержантом розпочнеться 19 серпня.

39-річний Роберт Бейлс звинувачується в тому, що в березні 2012 року напав на жителів двох сіл, розташованих в околицях військової бази в афганській провінції Кандагар, де він проходив службу. За версією слідства, військовослужбовець заходив у будинки і стріляв по людям, які спали. Жертвами злочину стали 16 людей, в основному жінки і діти.

Сержант не зміг пояснити свої мотиви, пославшись на те, що погано пам'ятає, що робив. Захист Бейлса вказує на те, що він перебував уже в четвертому військовому відрядженні, в яке його направили незважаючи на серйозні поранення, отримані ним раніше в Іраку. У ході слідства у нього було діагностовано посттравматичний стресовий розлад.

Вбивство мирних жителів викликало хвилю протестів як в Афганістані, так і в інших країнах світу. Пентагон визнав свою відповідальність за подію і виплатив компенсації сім'ям загиблих.