Лимонов назвав Каспарова «непридатним до політики боягузом»

Про це на своїй сторінці в Facebook написав соратник Каспарова по "Стратегії-31" Едуард Лимонов.

Лимонов вважає, що рішення Каспарова було "погано обдуманим".

"Він перереагував, overreacted... Каспаров до того ж подав приклад боягузтва і втечі безлічі опозиціонерів, для яких він був і залишився авторитетом. Тепер слід очікувати ланцюгової реакції втечі за кордон. Слід очікувати поширення епідемії страху... Каспаров не вміє тримати удар. До політики він не придатний", - написав Лимонов.

Як повідомляв УНІАН, політичний діяч і колишній чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров прийняв рішення емігрувати з Росії. 6 червня в Женеві він пояснив, що побоюється переслідування з боку російської влади.