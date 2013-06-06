Лимонов назвав Каспарова «непридатним до політики боягузом»
18:23, 06 червня 2013Світ
669 0
Гаррі Каспаров подав поганий приклад російським опозиціонерам своїм рішенням не повертатися до Росії.
Лимонов боїться, що приклад Каспарова наслідуватимуть інші опозиціонери
Про це на своїй сторінці в Facebook написав соратник Каспарова по "Стратегії-31" Едуард Лимонов.
Лимонов вважає, що рішення Каспарова було "погано обдуманим".
"Він перереагував, overreacted... Каспаров до того ж подав приклад боягузтва і втечі безлічі опозиціонерів, для яких він був і залишився авторитетом. Тепер слід очікувати ланцюгової реакції втечі за кордон. Слід очікувати поширення епідемії страху... Каспаров не вміє тримати удар. До політики він не придатний", - написав Лимонов.
Як повідомляв УНІАН, політичний діяч і колишній чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров прийняв рішення емігрувати з Росії. 6 червня в Женеві він пояснив, що побоюється переслідування з боку російської влади.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter