Каспаров вирішив не повертатися до Росії

Як повідомляє Лента.ру, на прес-конференції, яка проводилася в Женеві, Каспаров пояснив, що побоюється переслідування з боку російської влади.

«Я їздив туди і назад аж до кінця лютого, коли стало ясно, що розслідування діяльності політичних активістів може торкнутися і мене, - заявив Каспаров. - Тепер я серйозно сумніваюся, що після повернення до Москви мені вдасться виїхати назад. Так що на деякий час я від повернення в Росію утримаюся ».

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Раніше, у квітні, політик заявляв, що чутки про його еміграцію є перебільшенням.

Сім'я колишнього чемпіона світу з шахів більшу частину часу проводить у США. У 2009 році повідомлялося, що Каспаров купив апартаменти в Нью-Йорку.