Дунай у Братиславі сягнув абсолютного історичного максимуму (відео)
21:56, 06 червня 2013Світ
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У столиці Словаччини Братиславі рівень води у Дунаї сягнув абсолютного історичного максимуму: вперше в історії вода піднялась до рівня 10,31 м.
Відео Sme.sk.
На вечір 6 червня рівень води у Дунаї в районі Братислави коливається в діапазоні 1030-1031 см.
Очікується, що така ситуація протриває як мінімум до завтрашнього ранку, повідомляє словацьке видання Sme.sk.
Більше того, експерти очікують на можливе підняття рівня води.
Як повідомляв УНІАН, вчора, 5 червня, вперше в історії рівень води в Дунаї перевищив біля Братислави рекордні 10 метрів.
Під час останнього сильної повені 16 серпня 2002 вода піднялася до рекордної тоді позначки в 9,92 метра.
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