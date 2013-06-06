Дунай у Братиславі сягнув абсолютного історичного максимуму (відео)

Відео Sme.sk.

На вечір 6 червня рівень води у Дунаї в районі Братислави коливається в діапазоні 1030-1031 см.

Очікується, що така ситуація протриває як мінімум до завтрашнього ранку, повідомляє словацьке видання Sme.sk.

Більше того, експерти очікують на можливе підняття рівня води.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 5 червня, вперше в історії рівень води в Дунаї перевищив біля Братислави рекордні 10 метрів.

Під час останнього сильної повені 16 серпня 2002 вода піднялася до рекордної тоді позначки в 9,92 метра.