Спецслужби США зізналися, що стежать за іноземцями через інтернет

Директор національної розвідки США Джеймс Клеппер (James Clapper) заявив у четвер, 6 червня, що американські спецслужби збирають через інтернет-компанії інформацію тільки про користувачів, які не є громадянами США і знаходяться за межами цієї країни. Як передає Reuters, це, за словами Клеппера, дозволяють американські закони, Lenta.ru.

Таким чином директор розвідки прокоментував статті у виданнях Washington Post і Guardian, в яких стверджувалося, що спецслужби США стежать за громадянами країни через інтернет і телефон. За словами Клеппера, матеріали газет містять «численні неточності».

The Washington Post 6 червня опублікувала статтю, в якій стверджувалося, що Агентство національної безпеки США і ФБР мають доступ до серверів таких компаній, як Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, PalTalk, AOL, Skype, YouTube, Apple і отримують звідти будь-яку цікаву для них інформацію про користувачів, включаючи приватну переписку.

Після появи цього матеріалу ряд згаданих в ньому компаній - Facebook, Yahoo, Google, Apple і Microsoft - спростували, що надають спецслужбам доступ до своїх серверів.

Раніше британська Guardian писала, що Агентство національної безпеки США стежить за телефонними переговорами американців, співпрацюючи з телефонним оператором Verizon. Ця компанія нібито надає дані про розмови своїх клієнтів за таємним розпорядженням суду.