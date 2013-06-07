Чавеса посмертно нагородили премією в галузі журналістики

У фонді, який присуджує премію, відзначили, що колишній президент був удостоєний нагороди за те, що «повернув слово пригнобленим всього світу», і за те, що вів «нескінченну боротьбу з неправдою в ЗМІ».

Про це 6 червня повідомляє Lenta.ru за інформацією Associated Press.

Як відзначає AP, висунення Чавеса на премію викликало неоднозначну реакцію у Венесуелі. Ще за життя Чавеса, нагадує агентство, міжнародні правозахисні організації неодноразово звинувачували його в обмеженні свободи преси.

Агентство підкреслює, що журі фонду, яке присуджувало премію, було сформовано з журналістів і академіків, що підтримують курс чинного уряду.

Уго Чавес був президентом Венесуели протягом 14 років. Він помер 5 березня 2013 року, через півроку після чергової перемоги на президентських виборах. Причиною смерті політика став рак, з яким він боровся протягом останніх двох років життя.