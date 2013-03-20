Венесуела нагородила кубинських лікарів Чавеса

Як повідомляє «Газета.ру» з посиланням на El Nacional, усі медики нагороджені орденом «Визволителі і Визволительки Венесуели» першого ступеня за «виконання професійного обов'язку, наполегливість і високу віддачу» під час лікування команданте У.Чавеса. Як наголошується в указі, нагорода також присуджується за «патріотизм і переконаність у революції».

Про смерть У.Чавеса, який 14 років беззмінно керував Венесуелою, стало відомо 6 березня. З 2011 року він боровся з раком. У грудні на Кубі У.Чавесу зробили чергову, четверту операцію з видалення пухлини, ускладненням якої стала легенева інфекція.