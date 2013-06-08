Патріарх Кирил радить монахам визначитись: монастир чи інтернет

Як передає РІА Новости, патріарх вважає, що пристосування чернечого життя до сучасних умов веде до руйнування традицій, і виступає проти того, щоб ченці в монастирях користувалися інтернетом, в якому "багато гріховного і спокусливого".

Про це, як повідомляє Синодний інформаційний відділ, патріарх Кирило заявив під час зустрічі з братією монастиря Зограф на горі Афон.

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«Зараз великою спокусою є Інтернет. Багато ченців вчиняють, на мою думку, абсолютно безрозсудливо: з одного боку, вони йдуть з миру, щоб створити сприятливі умови для порятунку, а з іншого боку, беруть свій мобільний телефон і починають входити в Інтернет, де, як ми знаємо, безліч гріховного і спокусливого», - сказав патріарх.

«Чернеча традиція невипадково така сувора. Суворість спрямована на створення найкращих умов для того, щоб людина могла врятувати свою душу», - додав він.

«Коли чернець бере в руки мобільний телефон, щоб зайти в інтернет, чи не має він замислитись - а чи варто йому взагалі в монастирі перебувати?» - підсумував патріарх Кирило.

Він також закликав священиків відмовитися від дорогих автомобілів.