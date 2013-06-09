Сербія готується до евакуації

У Сербії розпочалася підготовка до евакуації жителів з районів, які можуть бути затоплені під час очікуваної до середини тижня повені.

Як передає ІТАР-ТАРС з посиланням на заступника начальника Управління з надзвичайних ситуацій МВС країни Джорджі Бабича, рівень води в Дунаї зростає день за днем і досягне максимуму в період з 12 по 13 червня.

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«Співробітники Управління підготували плани боротьби із стихією, відвідали всі населені пункти, яким загрожує затоплення, попередили їх населення про загрозу і необхідність вчасно підготуватися до евакуації», - розповів він.

За словами Бабича, наразі найбільш небезпечна ситуація складається в муніципалітеті Беочин, де вже почалося підтоплення кількох селищ. «Там йде евакуація людей і їхнього майна», - зазначив він.

Заступник начальника Управління також повідомив, що рятувальники продовжують пильно стежити за ситуацією і в разі потреби оперативно прийдуть на допомогу громадянам.