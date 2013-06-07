Вілкул каже, що в Україні великої води не буде

«Глобально великої води в Україні не буде», - повідомив віце-прем’єр-міністр України, керівник Міжвідомчого оперативного штабу з координації дій центральних та місцевих органів влади Олександр Вілкул сьогодні на прес-конференції.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, «глобально великої води в Україні не буде. Але є локальні ситуації, до яких потрібно готуватися».

Вілкул повідомив, що «по каскаду Дніпра, в тому числі Києву, основний об’єм води, який йшов з Білорусі та Росії, ми вже пропустили. З Дунаєм ситуація складніше. Можуть бути локальні проблеми, до ліквідації яких ми готові».

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Він зазначив, що штабом налагоджена взаємодія з контролю румунською стороною проходження паводкової води з Німеччини.

У свою черг,у голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Михайло Болотських зазначив, що для запобігання та ліквідації наслідків можливих підтоплень населених пунктів сили і засоби територіальних органів ДСНС приведені до максимального рівня готовності.

“На Дністрі, як і річках Закарпаття, рівень води переважно спадає. На даний момент у верхів’ї та середній течії Дністра (рівень води) нижчий на 4 метри за небезпечний рівень”, - наголосив Вілкул.

В той же час віце-прем’єр зазначив, що міжвідомчий штаб готовий до підйому води у Дністрі.

Крім того, Вілкул повідомив, у вівторок, 11 червня, відбудеться виїзне засідання Міжвідомчого штабу в Одеській області в басейні ріки Дунай на найбільш вірогідних ділянках підвищення рівня води.

Він додав, що у посиленому режимі працює державна служба водних ресурсів, яка забезпечує спеціальний режим проходження води по річках України. Це робиться для того, щоб не допустити різкого підвищення рівня води.

«На Дністрі, як і річках Закарпаття, рівень води переважно спадає. На даний момент у верхів’ї та середній течії Дністра він нижчий на 4 м за небезпечний рівень», - сказав Вілкул.

Він зазначив, що Міжвідомчий штаб готовий до підйому рівня води в Дністрі. Вільний об'єм Дністровського водосховища наразі більше 220 млн куб. м. Цього вистачить для прийому паводкових вод у разі погіршення погодних умов.

«Таким чином, ситуація повністю під контролем Міжвідомчого штабу. Ведеться підготовка до пропуску води. Служби управління водних ресурсів постійно контролюють стан гідротехнічних споруд. Підрозділи МНС приведені до готовності для проведення повного комплексу необхідних заходів. Міжвідомчій штаб повністю готовий до таких ситуацій», - наголосив Вілкул.

Нагадаємо, на початку червня у країнах Центральної Європи, зокрема, у Німеччині, Чехії, Угорщині, Сербії, Австрії, Словаччині, зливи спричинили сильну повінь: були затоплені міста, дороги, сільськогосподарські угіддя, довелося евакуювати тисячі людей.

Синоптики назвали цю стихію «повінню століття», масштабнішою за повінь 2002 року, коли під водою опинилися десятки європейських міст, зокрема Прага.