10,5 млн дітей працюють як прислуга у приватних будинках

Про це йдеться у доповіді про зловживання стосовно мільйонів дітей, які працюють у приватних будинках, оприлюдненій Міжнародною організацією праці з нагоди Всесвітнього дня боротьби з дитячою працею, повідомили УНІАН у МОП.

За даними експертів, 6,5 млн дітей із 10,5 млн становлять діти віком від 5 до 14 років. Понад 71% детей-хатніх робітників – дівчатка.

За останніми даними, опублікованими у новій доповіді МОП «Викорінення дитячої праці на домашніх роботах», діти трудяться у приватних будинках у третіх осіб або роботодавця. Їм доручають прибирати, прасувати, готувати, доглядати за садом, приносити воду, наглядати за дітьми, доглядати за літніми людьми.

Цих дітей, які є уразливими перед фізичним, психологічним і сексуальним насильством, часто ізолюють від їх родин, ховають від людей, і вони стають дуже залежними від своїх роботодавців. У результаті, багато дітей стають жертвами комерційної сексуальної експлуатації.

Крім того, за оцінками, у світі до оплачуваних або неоплачуваних хатніх робіт залучено також 5 млн дітей, які досягли мінімального віку для прийому на роботу, передбаченого законодавством їх країн.

«Стан, у якому перебувають багато дітей–хатніх робітників, є не лише серйозним порушенням прав дітей, але й залишається перешкодою до досягнення низки національних і міжнародних цілей в області розвитку», - заявила директор Міжнародної програми МОП з викорінення дитячої праці (ІПЕК) Констанс Томас.

Експерти МОП закликали до консолідованих спільних дій на національному і міжнародному рівнях з метою викорінення дитячої праці на хатніх роботах.