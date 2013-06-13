КНДР звинуватила Південну Корею у зриві переговорів

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на агентство Ренхап.

"Це доводить, що Південь з самого початку не тільки не мав наміру вести переговори, а намагався створити перешкоди для діалогу, сповільнюючи процес і в кінцевому рахунку зірвавши переговори", - сказав в інтерв'ю Центральному телеграфному агентству Кореї (ЦТАК) представник північнокорейського міністерства з мирного об'єднання батьківщини Чо Пхен Тхон.

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Минулого вівторка КНДР в односторонньому порядку скасувала відправку своїх делегатів до Сеула через рішення Південної Кореї знизити рівень представників. Напередодні Південь зробив дві спроби додзвонитися до Північної Кореї по лінії зв'язку Пханмунджом, але на дзвінок не відповіли.

Перша за шість років дводенна зустріч на міністерському рівні між Південною Кореєю і КНДР повинна була відбутися в Сеулі 12 і 13 червня. Очікувалося, що на ній будуть підняті питання нормалізації роботи спільної корейської індустріальної зони Кесон, а також проблема поновлення туристичних поїздок південнокорейців в курортну зону в Кимгансані.

Ситуація на Корейському півострові загострилася в березні цього року після початку широкомасштабних військових навчань США і Південної Кореї в районі Корейського півострова. Влада КНДР заявила, що це військова провокація і що вона може відповісти за "законами військового часу".