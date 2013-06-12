Зв'язок між Південною Кореєю і КНДР знову перервався

Канал зв'язку Пханмунджом перервав роботу наступного дня після повідомлення про скасування переговорів між Північною і Південною Кореєю, повідомляє РІА Новости з посиланням на Ренхап.

"Ми зробили спробу подзвонити о дев'ятій годині ранку, але Північ не відповіла на дзвінок", - повідомив представник уряду.

Лінія зв'язку між Північною та Південної Кореї була перекрита 11 березня цього року і знову почала роботу 7 червня, на наступний день після домовленості двох країн провести переговори.

Минулого вівторка КНДР в односторонньому порядку скасувала відправку своїх делегатів до Сеула через рішення Південної Кореї знизити рівень представників. Перша за шість років дводенна зустріч на міністерському рівні між Південною Кореєю і КНДР мала відбутися в Сеулі 12 і 13 червня. Рішення про це було прийнято в ході робочих переговорів представників двох країн, що пройшли минулої неділі в переговорному пункті Пханмунджом у демілітаризованій зоні, де в 1953 році було підписано Корейську угоду про перемир'я. Очікувалося, що в ході зустрічі в Сеулі будуть підняті питання нормалізації роботи спільної корейської індустріальної зони Кесон, а також проблема поновлення туристичних поїздок південнокорейців в курортну зону в Кимгансані.

Ситуація на Корейському півострові загострилася в березні цього року після початку широкомасштабних військових навчань США і Південної Кореї в районі Корейського півострова. Влада КНДР заявила, що у разі військової провокації дасть відповідь за "законами військового часу". Північнокорейське керівництво також закрило спільну корейську індустріальну зону Кесон, де працювали близько 900 південнокорейських співробітників і 53 тисячі громадян КНДР.