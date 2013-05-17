ЗМІ: Греція сподівається відновити свою економіку китайськими грошима

Прем'єр-міністр Греції перебуває з візитом до Китаю, який має другу за величиною економіку світу, пише Радіо Свобода.

Самарас сподівається, що йому вдасться домовити про інвестиції, які сприятиму швидшому відновленню його країни від наслідків боргової кризи.

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У четвер прем'єр-міністр Греції зустрівся з прем’єром Держради КНР Лі Кецяном і підписав угоди в галузях транспорту і телекомунікацій.

Лі Кецяна заявив, що Пекін сподівається подвоїти до 2015 року товарообігу з Грецією, який на сьогодні складає менш як 3,5 мільярда доларів.