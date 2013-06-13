Кортеж Обами потрапив в аварію: два мотоциклісти госпіталізовані
10:20, 13 червня 2013Світ
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Два мотоциклісти з кортежу Барака Обами під час відвідин президентом США Майамі потрапили в ДТП і були госпіталізовані.
У Обами була приватна зустріч
Про це повідомляє newsru з посиланням на телеканал NBC.
Обама зустрічався в Майамі з одним зі спонсорів Демократичної партії.
Аварія сталася, коли президентський кортеж прямував в аеропорт.
Один з постраждалих мотоциклістів відбувся синцями, другий - травмою спини і незначними ушкодженнями обличчя.
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