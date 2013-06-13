Кортеж Обами потрапив в аварію: два мотоциклісти госпіталізовані

Про це повідомляє newsru з посиланням на телеканал NBC.

Обама зустрічався в Майамі з одним зі спонсорів Демократичної партії.

Аварія сталася, коли президентський кортеж прямував в аеропорт.

Один з постраждалих мотоциклістів відбувся синцями, другий - травмою спини і незначними ушкодженнями обличчя.