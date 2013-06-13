Кортеж Обами потрапив в аварію: два мотоциклісти госпіталізовані

10:20, 13 червня 2013
Світ
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Два мотоциклісти з кортежу Барака Обами під час відвідин президентом США Майамі потрапили в ДТП і були госпіталізовані.

У Обами була приватна зустріч

Про це повідомляє newsru з посиланням на телеканал NBC.

Обама зустрічався в Майамі з одним зі спонсорів Демократичної партії.

Аварія сталася, коли президентський кортеж прямував в аеропорт.

Один з постраждалих мотоциклістів відбувся синцями, другий - травмою спини і незначними ушкодженнями обличчя.

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