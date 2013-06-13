Прем'єр Туреччини висунув ультиматум демонстрантам і дав 24 години

Як пише The Guardian, глава уряду відвів маніфестантам добу на те, щоб залишити парк Гезі і прилеглу до нього площу Таксим.

«Раніше ми не відповідали ударом на удар. Але тепер сили безпеки будуть діяти зовсім інакше. Це все закінчиться протягом 24 годин », - пообіцяв Ердоган. При цьому він не став пояснювати, що в його розумінні означає «інакше».

Раніше соратники прем'єра з правлячої Партії справедливості і розвитку прямо заявляли, що поліція буде силою витісняти протестуючих з території парку. За даними видання, демонстранти вже готуються до чергового штурму свого табору, виконувати ультиматум прем'єра ніхто не збирається.

На тему: Влада Туреччини пропонує вирішити долю парку Гезі на референдумі

Міністр внутрішніх справ Туреччини Муаммер Гюлер, однак, спробував задобрити демонстрантів, назвавши їх «дітьми». «Ми віримо, що наші діти діють щиро. Але вони не можуть перебувати разом з провокаторами в парку Гезі, діти повинні піти», - цитує міністра Hurriyet. Гюлер запропонував їм розселитися в довколишніх готелях, де пустує близько 30 тисяч місць. При цьому він оголосив, що поліція «виконає свою роботу», якщо через добу в парку залишаться «маргінальні елементи, зачинателі колотнечі», - зазначає Лента.ру.

Турецька влада і раніше намагалася вигнати демонстрантів з парку в центрі Стамбула, діючи силою, погрозами, провокаціями і домовленостями, проте демонстранти вперто повертаються в Гезі. Вони вимагають гарантій недоторканності парку, а також вибачень від прем'єр-міністра за застосування надмірної сили проти простих людей.

Ердоган, який пишається своїм іміджем твердого та непохитного політика, багато разів заявляв, що «не стане на коліна» перед «неробами, мародерами і п'яницями», тому ні вибачень, ні гарантій щодо парку давати не буде.

У той же час соратники прем'єра по партії все-таки спробували знайти компроміс, запропонувавши вирішити долю парку на референдумі.