Влада Туреччини пропонує вирішити долю парку Ґезі на референдумі

З такою пропозицією виступила владна Партія справедливості і розвитку Туреччини.

На тему: Площа Таксим у Стамбулі пережила найгіршу ніч - сутички тривають

Речник владної партії Хусеїн Челик заявив, що уряд сподівається, що жест «доброї волі» щодо проведення референдуму в Стамбулі переконає демонстрантів залишити парк і площу Таксім, повідомляє Радіо Свобода.

Як відомо, жорстке придушення мирного протесту проти забудови парку Ґезі у Стамбулі спричинило хвилю сутичок поліції і демонстрантів по всій Туреччині. Протести стали антиурядовими, бо активісти звинувачують прем’єр-міністра Реджепа Тайїпа Ердогана в авторитаризмі і нав’язуванні консервативних ісламських цінностей.

У середу в столиці Туреччини Анкарі прем’єр Ердоган зустрівся з групою активістів руху протесту.