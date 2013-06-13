Білорусь не визнає мандат спецдоповідача ООН
17:36, 13 червня 2013Світ
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Міністерство закордонних справ Білорусі не визнало продовження на рік мандата спеціального доповідача по Білорусі Міклоша Харашті, передбачене в прийнятій сьогодні резолюції Ради з прав людини ООН.
Андрій Савіних
«Позиція Білорусі залишається такою самою: ми не визнаємо мандат спецдоповідача і не взаємодіятимемо з ним», - повідомив УНІАН начальник управління інформації - прес-секретар МЗС Білорусі Андрій Савіних.
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Довідка УНІАН. Харашті за рік не мав можливості потрапити до Білорусі, оскільки влада країни відмовилися видавати йому в'їзну візу.
4 червня спецдоповідач ООН по Білорусі виступив у Раді з прав людини ООН з доповіддю, що критикує білоруську владу.
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