Білорусь не визнає мандат спецдоповідача ООН

«Позиція Білорусі залишається такою самою: ми не визнаємо мандат спецдоповідача і не взаємодіятимемо з ним», - повідомив УНІАН начальник управління інформації - прес-секретар МЗС Білорусі Андрій Савіних.

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Довідка УНІАН. Харашті за рік не мав можливості потрапити до Білорусі, оскільки влада країни відмовилися видавати йому в'їзну візу.

4 червня спецдоповідач ООН по Білорусі виступив у Раді з прав людини ООН з доповіддю, що критикує білоруську владу.