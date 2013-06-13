Мер Кутаїсі загубився у приміщенні мерії

Дмитро Копаліані, що вийшов з робочого кабінету начальника адміністративної служби мерії, помилився поверхом. Замість приймальні мерії Копаліані спустився поверхом нижче, де не знайшов виходу в коридори мерії.

Як повідомляє Грузія online з посиланням на "Топньюс", сталося це вчора, пізно вночі.

"Обоє дверей були зачинені, до того ж у мера не було картки, щоб і її допомогою відкрити двері ... Через що, Дмитро Копаліані мало не впав у паніку. Розрядити ситуацію змогла служба охорони і за їхньої безпосередньої допомоги вдалося виявити мера і провести його до робочого кабінету", повідомляє агентство.

Нагадаємо, що грузинського вченого Дмитра Копаліані, який проживав в США, міські збори Кутаїсі обрали мером 10 днів тому.