У Стамбулі демонстранти відмовилися коритися ультиматуму Ердогана

Як повідомляє lenta.ru з посиланням на Agence France-Presse, з такою заявою виступила група «Солідарність Таксимо», яка вважається одним з ініціаторів виступів на захист парку Гезі.

Також протестувальники відмовилися від пропозиції владної Партії свободи та справедливості провести референдум з приводу майбутнього парку.

Ердоган виступив з ультиматумом на адресу демонстрантів у четвер, 13 червня. Він зажадав від людей, що зібралися на площі Таксим, звільнити її протягом доби. «Тепер сили безпеки будуть діяти зовсім інакше. Це все закінчиться протягом 24 годин», - заявив прем'єр-міністр Туреччини.

Останній рейд у таборі демонстрантів турецька поліція провела в ніч на 11 червня. Тоді площа Таксим була повністю зачищена від протестувальників, проте з парку Гезі їх виганяти не стали.

Масові заворушення, пов'язані з планами влади Туреччини забудувати парк Гезі і відновити на його місці старі військові казарми, продовжуються в Стамбулі близько двох тижнів. Спочатку протестувальники вимагали скасувати будівництво, згодом лозунги набули політичного характеру. Поліція і демонстранти неодноразово вступали в силове протистояння, чотири людини, за даними влади, загинули.