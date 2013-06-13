США продовжили санкції проти Лукашенка

На думку адміністрації США, дії білоруського керівництва підривають розвиток демократичних інституцій у країні.

"2012 року уряд Білорусії продовжив придушення політичної опозиції, громадянського суспільства і незалежних ЗМІ. Вибори 23 вересня не відповідали міжнародним стандартам", - йдеться в документі, підписаному президентом США Бараком Обамою.

Як заявляє Білий дім, порушення прав людини та політичні репресії в Білорусії становлять загрозу для національної безпеки США.

Санкції, запроваджені адміністрацією 43-го президента Джорджа Буша, передбачали блокування власності та активів десяти керівників уряду Білорусії, включаючи президента Олександра Лукашенка.

Режим санкцій, які раніше вже продовжували, мав закінчитися 16 червня цього року, зауважує РІА "Новости".