Залізнична катастрофа в Аргентині: кількість постраждалих зросла до 315

Як передає РІА «Новости», про це повідомив міністр внутрішніх справ і транспорту країни Флоренсіо Рандассо.

38 поранених залишаються у лікарнях, стан чотирьох осіб - тяжкий.

Зіткнення потягів сталося 13 червня близько 07.07 за місцевим часом (13.07 за київським) біля станції Кастелар, за 30 кілометрів на захід від Буенос-Айреса. Один з потягів не зумів загальмувати і зіткнувся з пасажирським, який стояв на колії. Профспілки стверджують, що аварія могла статися через несправність гальмівної системи в одному з потягів, компанія-оператор стверджує, що технічний стан потягів був задовільним, а машиніст одного з потягів не зупинився на заборонний сигнал семафора.

Президент Аргентини Крістіна Фернандес де Кіршнер учора ввечері заявила, що подія викликає у неї "гнів та безсилля". При цьому Президент утрималася від того, щоб якось кваліфікувати те, що сталося, заявивши, що вважає за краще "дочекатися вердикту судової системи" з цього приводу. Кіршнер також висловила щиру солідарність з родичами і близькими загиблих і постраждалих.

Поліція затримала машиністів і помічників машиністів, які перебували у потягах під час зіткнення. За повідомленнями місцевих ЗМІ, помічників машиністів звільнять в найближчі години, а машиністам може бути пред'явлене звинувачення в умисному спричиненні збитку, що призвело до смерті потерпілих.