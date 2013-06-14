YouTube видалив канал МЗС Росії

"Акаунт YouTube midrftube був видалений внаслідок подання третіми сторонами численних скарг у зв'язку з тим, що розміщені користувачем матеріали порушували авторські права", - зазначає відеохостинг. Серед заявників згадуються компанії "Червоний квадрат" і ВДТРК.

У МЗС уже заявили, що сталася "технічна накладка" та канал незабаром буде відновлений, повідомляє Росбалт.

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МЗС РФ завів аккаунт на сервісі YouTube в липні 2012 року. Посилення своєї присутності в соцмережах МЗС пояснив тим, що відомство виконує доручення президента Володимира Путіна про освоєння нових технологій і застосуванні в них "м'якої сили".

Згодом коментарі до відеороликів на каналі були відключені через наплив "мережевих тролів".