Польський експерт: Росія щосили не пускає Україну в ЄС

Таку думку кореспонденту УНІАН у Польщі сказав польський експерт Гжегож Громадський, коментуючи заяву радника російського Президента Сергія Глазьєва про те, що підписання цього документу стане "самогубством" для України.

Співрозмовник агентства сказав, що заява Глазьєва вписується в стратегію Росії, котра усіма способами намагається не допустити інтеграції України з Євросоюзом. Тому, серед іншого, постійно лякає катастрофічними наслідками для української економіки у випадку підписання цього документу, зазначив він.

Громадський визнав, що створення поглибленої зони вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом з одного боку ускладнить ситуацію українських виробників, котрим буде важче конкурувати, але з другого - створить шанс на те, аби бути більш конкурентоспроможним.

Крім цього, за словами експерта, Росія після підписання Угоди про асоціацію може ускладнити доступ українських товарів на свій ринок.

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Однак, на його переконання, у довгостроковій перспективі Україні вигідніше інтегруватися із Заходом.

"Угода про асоціацію могла б запровадити європейські стандарти в Україні", - сказав він.

Співрозмовник агентства також підкреслив, що підписання самого документу не призведе до автоматичного покращення життя в Україні, а лише створить можливості для внутрішніх змін, які українська влада та українські підприємці мають використати.

"Тоді це може закінчитися успіхом", - сказав він.

"Підписання цієї угоди - це не підписання міжнародної угоди між Україною та якоюсь країною чи якоюсь організацією, котра стосується лише дипломатії та зовнішніх відносин, наслідки надзвичайно важливі для внутрішнього життя", - наголосив він.