Турецькі демонстранти заявили про продовження протестів

"Ми, "Платформа солідарності Таксіма", продовжуватимемо охороняти наш парк, наше місто, дерева, всі галузі життя, особисте життя заради свободи і нашого майбутнього. Цей опір відображає колективну волю Солідарності і стане спільним прапором сьогоднішньої боротьби. Від сьогодні по всій країні і за її межами ми продовжуватимемо опір проти будь-якого беззаконня, несправедливості з усім динамізмом і силою. Порівняно з тим, що було 18 днів тому, зараз ми набагато сильніші, організованіші і оптимістичніші", - цитує заяву газета Turkiye gazetesi.

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Нарада представників "Платформи солідарності Таксіма" почалася напередодні о 19.00 за місцевим часом і закінчилося сьогодні о 4.00. Основні вимоги - збереження стамбульського парку Гезі, заборона на знос Культурного центру Ататюрка, заборона використання поліцією сльозогінного газу при сутичках з демонстрантами, розширення демократичних свобод, зокрема свободи слова і самовираження,повідомляє РІА Новости.

По всій Туреччині 18 днів відбуваються антиурядові демонстрації, що почалися у Стамбулі з мітингу на захист парка Гезі. Виступи супроводжуються заворушеннями. Минулого вівторка сутички поліції з мітингувальниками відбулися на площі Таксім у Стамбулі. За останніми даними, жертвами заворушень у Туреччині стали п'ять чоловік, кількість постраждалих досягає 5 тисяч.