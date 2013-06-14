Влада Туреччини закликала протестувальників якнайшвидше звільнити парк Гезі

Туреччина - правова держава і дотримується правових норм, і необхідно, щоб протестувальники в найкоротші терміни залишили захоплений ними парк Гезі, в районі центральної стамбульської площі Таксим.

З такою заявою виступив сьогодні в турецькій столиці офіційний представник правлячої Партії справедливості і розвитку Хюсейїн Челік, передає ІТАР-ТАСС.

Підбиваючи підсумки напруженої чотиригодинної зустрічі прем'єр-міністра Туреччини Тайїпа Ердогана з делегацією протестувальників у парку Гезі, яка завершилася сьогодні під ранок в Анкарі, Челік сказав, що, як він вважає, "окуповувати парк більше не дозволятиметься".

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За його словами, влада підтримує ідею проведення опитування громадської думки в Стамбулі з приводу подальшої долі Гезі.

"Парк залишається парком і до проведення опитування нічого іншого не повинно бути. Необхідно, щоб він перестав бути місцем, незаконно захопленим певною групою людей", - заявив Челік, додавши, що такої ж думки дотримуються ряд діячів культури, які теж брали участь у сьогоднішній зустрічі з прем'єром.

Під час зустрічі, яка відбулася в резиденції глави турецького уряду, поліція змушена була розігнати групу агресивно налаштованих маніфестантів чисельністю до 200 осіб, які скупчилися біля будівлі.

Відомо, що частина протестувальників, які розбили табір у парку, відкинула пред'явлений їм прем'єр-міністром вчора ультиматум з вимогою залишити цю територію протягом 24 годин. Тим часом, опозиціонери мають намір все ж таки проаналізувати підсумки зустрічі з Ердоганом.

Як повідомляв УНІАН, по всій Туреччині вже більш як два тижні проходять антиурядові демонстрації, що почалися в Стамбулі з мітингу на захист парку Гезі. Виступи супроводжувалися заворушеннями. Жертвами заворушень у Туреччині стали п'ять людей, постраждали 5 тисяч.