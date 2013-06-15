У Хорватії рівень води в Дунаї досяг рекордної позначки

В околицях Вуковара рівень Дунаю досяг 724 см, перевищивши історичний максимум 2006 року. Вода продовжує прибувати. Прихід "водяного валу" очікується в місті протягом дня, повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на місцеві ЗМІ.

За даними спеціальних служб, стан насипів, підготовлених уздовж усього берега річки, оцінюється як задовільний. На п'яти найбільш небезпечних ділянках у Вуковарі зведені дамби з 75 тис. мішків, ще 20 тис. мішків є у резерві. В Осієцько-Баранському окрузі захисні роботи ведуть 3 тисячі осіб, зокрема тисяча військових.

Ситуація ускладнюється різким підвищенням води у річки Драва, що досягла позначки в 514 см біля міста Осієк.

На думку експертів, надзвичайно високий рівень паводкових вод зберігатиметься в регіоні упродовж 5-7 днів, всі спеціальні служби перебувають у постійній готовності.