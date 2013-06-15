Рятувальники готуються до підняття води в Дунаї

Про це УНІАН повідомили у відділі із зв'язків зі ЗМІ і громадськістю головного управління ДСНС в Одеській області.

Згідно з повідомленням, наразі за 3 км від міста Кілія ведуться роботи з розгортання польового табору Білгород-Дністровського зведеного загону, розрахованого на 250 осіб і пункту для передбачуваного постраждалого населення на 100 осіб. На цей час на місці зосереджено 11 одиниць техніки, плавзасобів і насосного устаткування.

«Крім того, недалеко від села Орлівка Ренійського району утворено пункт збору рятувальників Ізмаїльского зведеного загону, в якому на сьогодні зосереджено 24 одиниці техніки, встановлено намети для особового складу (на 250 осіб) і 100 осіб населення. Зараз до місця розгортання пунктів прибула колона спеціальної, інженерної техніки та особового складу Котовського зведеного загону», - повідомили у відділі.

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У відділі уточнили, що станом на 13 червня на Верхньому і Нижньому Дунаї, а також на ділянці Мохач (Угорщина) - Молдова-Веке (Румунія) рівень води підвищувався на 12-64 см за добу. На ділянці Дунаю Кіншток (Австрія) - Будапешт (Угорщина) спостерігався спад рівнів води на 17-66 см.

Станом на ранок 14 червня на українській ділянці Дунаю рівні води становили: Рені - 378 см (+7), Ізмаїл - 264 см (+3), Кілія - 155 см (+2), Вилкове - 136 см (-1) над нульовою відміткою. До небезпечних відміток відповідно залишилося: 157, 103, 110 і 19 см.

«Враховуючи те, що 13 червня водосховища «Залізні Ворота-1» і «Залізні Ворота-2» провели скидання води до 106 см (в/п Турну-Северин (Румунія), 800 км до кордону України), через 5-6 діб слід чекати збільшення інтенсивності підйомів на українській ділянці Дунаю», - повідомили у відділі.

За даними обласного управління ДСНС, прогнозується що на Дунаї на території України вода не підніметься до небезпечних відміток максимальних рівнів.

Як повідомляв УНІАН, на початку червня в Центральній Європі пройшли сильні дощі, які викликали паводки.

11 червня міжвідомчий штаб перевірив готовність Одеського регіону до пропуску води на українській ділянці Дунаю. Повідомлялося, що протягом кількох днів в Одеській області буде сконцентровано 1200 людей особового складу, 400 одиниць спеціальної техніки, зокрема 123 плавзасоби і 200 одиниць потужного насосного устаткування, три вертольоти. ДСНС України визначено 3 пункти тимчасового збору населення на 500 осіб кожен, де за необхідності надаватиметься медична допомога, забезпечуватиметься харчування.