У Стамбулі тривають сутички демонстрантів із поліцією

На площу сьогодні стягнуто спецтехніку, вантажівки і трактори комунальних служб, передає ИТАР-ТАСС.

На схід від площі триває протистояння поліції й агресивно налаштованих протестувальників. Після невеликого затишшя сьогодні близько 9.00 за місцевим часом провокатори знову почали виходити на вулиці. У районі Харбіє деякі вулиці перекрито барикадами. Там в основному відбувається позиційна боротьба. Поліція періодично застосовує водомети і газ проти маніфестантів, які кидають у бік сил безпеки камені. Повідомляється про затримання. Іноді спецназу поліції вдається прорвати барикади і відтіснити протестувальників. Журналісти намагаються знімати те, що відбувається з боку поліцейських кордонів.

Напруженість зберігається і в інших прилеглих до Таксиму районах, куди стягнуто додаткові підрозділи поліцейського спецназу, але масштабних сутичок не було.

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Багато хто з протестувальників одягнув протигази. Перебувати без респіратора на Таксимі або в зонах заворушень складно - сили безпеки неодноразово застосовували сльозогінний і перцевий газ.

На Таксимі, на відміну від попередніх 18 днів, на даний момент незвично спокійно. Поліція по взводах зайняла позиції біля провулків, через які протестувальники можуть здійснити спробу прориву на площу. У деяких груп провокаторів були такі наміри. У парку Гезі завершується прибирання, звідти вивезено кілька сотень наметів і стендів маніфестантів, знято агітаційні розтяжки і транспаранти.

Як повідомляв УНІАН, у всій Туреччині понад два тижні відбуваються антиурядові демонстрації, що почалися в Стамбулі з мітингу на захист парку Гезі. Виступи супроводжуються безладами. 16 червня сутички поліції з мітингувальниками сталися на площі Таксим у Стамбулі. За останніми даними, жертвами заворушень у Туреччині стали п'ять осіб, кількість постраждалих досягає 5 тисяч.