Одна з найбільших профспілок Туреччини закликала до страйку

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на агентство Рейтер.

Керівництво іншо] турецько] профспілки "Конфедерація революційних профспілок" (DISK) зібралося на екстрене засідання, на якому вирішується питання про приєднання до страйку.

Приводом для проведення акції стало бажання висловити солідарність з демонстрантами на площі Таксим і парку Гезі, чий мітинг у центрі Стамбула в ніч на неділю був придушений поліцією. "Завтра ми оголосимо про відмову виходити на роботу", - повідомив представник KESK Мустафа Тургут (Mustafa Turgut). Конфедерація об'єднує 11 профспілкових організацій, до яких складаються близько 240 тисяч осіб.

По всій Туреччини протягом майже трьох тижнів проходять антиурядові демонстрації, що почалися в Стамбулі з мітингу на захист парку Гезі. Регулярно виступи супроводжуються заворушеннями. За останніми даними, жертвами зіткнень вже стали п'ять осіб, кількість постраждалих сягає 5 тисяч.