У Канаді евакуюють 100 тисяч людей через небезпеку повені

Покинути свої будинки доведеться жителям 25 районів Калгарі, розташованих у низині. Крім того, евакуація проходить у передмістях.

Про це повідомляє Lenta.ru за інформацією The Vancouver Sun.

Мер Калгарі Нахід Ненші (Naheed Nenshi) порадив жителям районів, що підлягають евакуації, «зібрати все цінне і йти», передає CBC News. Протягом принаймні 72 годин їм рекомендовано залишатися у друзів або родичів. Для тих, хто не має такої можливості, створені спеціальні притулки.

У п'ятницю, 21 червня, в Калгарі будуть закриті всі державні школи і ряд інших установ. Жителям міста рекомендовано утриматися від поїздок.

Через сильні дощі річки Боу і Елбоу, які проходять через Калгарі, вийшли з берегів. Очікується, що максимальний рівень води в річках буде досягнутий в рано вранці в п'ятницю, 21 червня. Однак розташовані в низині квартали міста імовірно будуть залишатися затопленими до суботи.

Міська влада побоюється, що нинішня повінь буде набагато сильнішою, ніж у 2005 році. Тоді було зруйновано близько 40 тисяч будинків. Повінь 2005 вважається однією з найсильніших в Калгарі за всю історію спостережень.