ЮНЕСКО взяла під свій захист вулкан Етна
22:51, 21 червня 2013Світ
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Сицилійський вулкан Етна внесли до списку ЮНЕСКО.
Етну внесли до списку спадщини ЮНЕСКО
Новий об'єкт міжнародної спадщини став 48 на території Італії, повідомляє ТСН.
Лише за 2013 рік Етна не менш, як 5 разів проявляв свою активність. У 2012 році - вісім разів.
Найсильніше виверження Етни відбулося 11 березня 1669. Воно тривало, за різними даними, до липня або ж до листопада 1669. Тоді потоки лави спалили 15 сіл і частину міста Катанії.
Нагадаємо, що в березні Етна викинув лаву на сотні метрів, паралізував роботу аеропорту і закидав села попелом.
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