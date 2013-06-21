ЮНЕСКО взяла під свій захист вулкан Етна

Новий об'єкт міжнародної спадщини став 48 на території Італії, повідомляє ТСН.

Лише за 2013 рік Етна не менш, як 5 разів проявляв свою активність. У 2012 році - вісім разів.

Найсильніше виверження Етни відбулося 11 березня 1669. Воно тривало, за різними даними, до липня або ж до листопада 1669. Тоді потоки лави спалили 15 сіл і частину міста Катанії.

Нагадаємо, що в березні Етна викинув лаву на сотні метрів, паралізував роботу аеропорту і закидав села попелом.