Президент Бразилії пообіцяла протестувальникам реформи і хоче зустрітись

Протести почалися після підвищення плати за проїзд у громадському транспорту у Сан-Паулу, але невдовзі вони переросли у масштабні протести по усій країні проти корупції та великих витрат на проведення Чемпіонату світу з футболу у 2014 році.

У телезверненні до громадян пані Руссефф пообіцяла покращити сферу громадського транспорту, а прибутки від видобутку нафти інвестувати в освіту.

Для покращення сфери охорони здоров'я президент обіцяє готувати лікарів за кордоном.

Президент, виступ якої транслювало державне радіо та телебачення, заявила, що вона прислухалася до протестувальників.

Ділма Руссефф також пообіцяла зустрітися з лідерами мирних протестів.

Раніше Ділма Руссефф провела екстренне засідання уряду, де обговорювали протести. Президент скасувала свій візит до Японії, аби дати раду кризі.

У четвер в демонстраціях взяли участь понад мільйон людей. Протести відбулися у приблизно 100 містах країни. Не обійшлося без насильства: поранення отримали десятки людей, двоє людей загинуло.

Протест продовжився у п'ятницю. У Ріо-де-Жанейро на вулиці вийшла тисяча людей.

Свідки твердять, що деякі магазини у місті пограбували та захопили порожню будівлю мистецького центру.

Демонстранти закидали поліцію камінням, правоохоронці у відповідь застосували сльозогінний газ.

Влада найбільших міст Бразилії скасувала рішення про підвищення цін на проїзд в автобусах і метро, що було однією з причин масових протестів.

Проте всі ці заходи так і не заспокоїли протестувальників.

"Справа вже не в цінах. Людям не подобається вся політична система, ми вимагаємо змін", - цитує Associated Press Камілу Сену, 18-річну студентку, яка вийшла на акцію протесту в місті Нітерой.

Багато демонстрантів скаржаться на те, що влада витрачає величезні кошти на будівництво спортивних об'єктів до Чемпіонату світу з футболу 2014 року і Олімпійських ігор 2016 року.

Акції протесту не припиняються у великих містах Бразилії від початку червня.

Більше 200 тисяч осіб вийшли на початку цього тижня на вулиці найбільших міст, протестуючи проти корупції та соціальної нерівності і вимагаючи розвитку шкіл та транспорту та підвищення якості освіти.

Нинішні протести - наймасовіші в Бразилії за останні 20 років.

Днями бразильська влада заявили про намір ввести в п'ять найбільших міст підрозділи національних сил безпеки, щоби приборкати хвилю протестів.

ВВС Україна