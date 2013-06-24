Ізраїль атакував сектор Газа

Як передає РІА «Новости», про це повідомила прес-служба Армії оборони Ізраїлю.

Це перший обмін ударами між сторонами з кінця квітня. Про постраждалих не повідомляється. «У відповідь на численні ракети, випущені вночі по Ізраїлю, військово-повітряні сили атакували об'єкти терористичної інфраструктури, включаючи два склади зброї в центральній частині сектору Газа і майданчик для пуску ракет на півдні анклаву», – йдеться в повідомленні.

Крім того, Ізраїль закрив на невизначений час прикордонний перехід «Керем Шалом», через який у півторамільйонний палестинський анклав йдуть усі легальні постачання комерційних і гуманітарних вантажів.

Військові говорять, що минулої ночі батареї протиракетної оборони «Залізний купол» перехопили два реактивні снаряди, які летіли на «густонаселені райони» ізраїльського півдня. Крім того, декілька палестинських ракет розірвалися на пустирях, не завдавши збитків.