Путін замінив міністра економічного розвитку

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, на посаду міністра економічного розвитку Російської Федерації призначено Олексія Улюкаєва, який раніше обіймав посаду першого заступника голови Центробанку РФ. Іншим указом з посади міністра звільнено Андрія Бєлоусова і призначено помічником Президента РФ.

Крім того Путін звільнив з посади помічника президента РФ Ельвіру Набіулліну у зв'язку з призначенням на посаду Голови Центрального банку Російської Федерації.

У рамках Пітерського міжнародного економічного форуму Путін заявив, що стратегічний курс, який передбачає зокрема пріоритет макроекономічної стабільності, буде незмінним незалежно від кадрових перестановок в ЦБ, адміністрації президента й уряді.