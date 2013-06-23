Ердоган каже, що протестувальники загнали Туреччину в пастку

У результаті протестів, які пройшли по всій Туреччині, постраждала економіка держави. З такими словами голова турецького уряду Тайіп Ердоган звернувся в суботу до учасників багатотисячного мітингу на підтримку правлячої Партії справедливості і розвитку (ПСР) в місті Самсун. Це вже четвертий подібний захід, організований після розгону в парку Гезі. Раніше мітинги пройшли в Анкарі, Стамбулі, Кайсері, повідомляє ІТАР-ТАРС.

”Хто виграв від цих маніфестацій? Фінансове лобі. А хто програв? Турецька економіка. Та ж сама гра зараз розігрується в Бразилії. Це та ж пастка, розставлена з тими ж цілями”, - сказав прем`єр. Під фінансовим або ”процентним лобі” Ердоган має на увазі в основному великих біржових гравців, що займаються торгівлею валютою з урахуванням різниці в процентній ставці в різних країнах. Різке падіння котирувань на стамбульській фондовій біржі під час недавніх заворушень уряд пов`язує саме з діями ”процентного лобі”.

Щодо дій поліції, які протестуючі вважають надмірними, глава уряду зазначив, що ”поліція виконала свої зобов`язання”. ”А що їй було робити? Дії поліції можуть бути помилковими і неправильними, МВС з цього приводу веде роботу, але це інша тема. Нам що, керувати державою без поліції?” - запитав Ердоган.

Дії поліції при придушенні заворушень викликали критику в ряді країн, у тому числі в Німеччині. Канцлер Ангела Меркель назвала дії влади невідповідними і висловила ”певний скептицизм” щодо перспектив вступу Туреччини до Євросоюзу. В Анкарі ці слова викликали різку критику і заклики до Меркель звернути увагу на дії німецької поліції і не торкатися внутрішніх турецьких тем. У зв`язку із загостренням відносин між двома країнами сьогодні в МЗС Туреччини був викликаний посол ФРН Еберхард Поль. Він провів зустріч із заступником міністра Ферідун Сінірліоглу. За її підсумками ніякої заяви зроблено не було, проте, як відзначають спостерігачі, вона було присвячена саме обміну критичними заявами між Анкарою і Берліном.