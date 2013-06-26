Узбекистан почав виробляти планшети

Про початок виробництва комп'ютерів повідомив РІА Новости в середу представник СП.

"В Узбекистані вперше вироблені перші тисяча планшетів, на початку липня вони надійдуть в комерційний продаж, лінійка їхнього виробництва буде розширюватися", - повідомив представник СП.

Планшет OlivePadV-T300 з розміром екрану 180 міліметрів оснащений процесором частотою 1 Ггц і працює під операційною системою Android 4.0 (Ice-cream Sandwich). Проектна потужність СП з випуску планшетів до 2015 року може скласти 13,5 тисячі одиниць на рік.

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У січні цього року СП освоїло випуск CDMA-модемів, а також мобільних і стаціонарних CDMA-терміналів проектною потужністю відповідно 10 тисяч і 38 тисяч щорічно. Проект також передбачає освоєння випуску смартфонів стандарту CDMA-450. Інвестиції на першому етапі виробництва склали близько 6 мільйонів доларів.

У 2004 році "Узбектелеком" створив філію "Узбектелеком Мобайл" для розвитку та експлуатації мережі стільникового зв'язку. За підсумками 2012 року кількість користувачів мобільного зв'язку мережі Uzmobile зросла в 2,1 рази і перевищила 200 тисяч абонентів. Рівень покриття мережі в республіці становить 71%