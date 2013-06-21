Найбільшу користь від Інтернету матимуть США, Китай, Німеччина

Про це йдеться в результатах дослідження компанії Cisco (США) IoE Value Index («Індекс цінності Всеохоплюючого Інтернету»), наданих УНІАН.

Під Всеохоплюючим Інтернетом у компанії розуміють "Мережу, що з'єднує людей, процеси, дані та предмети". Поява Всеохоплюючого Інтернету стала можливою завдяки сукупності цілого ряду технологічних змін, включаючи Інтернет речей, зростання мобільності, зародження хмарних обчислень і зростання ролі великих даних.

У ході дослідження за участю 7,5 тис. керівників компаній і ІТ-підрозділів із 12 країн, на які припадає близько 70% світового ВВП, з'ясувалося, що в 2013 році найбільшу користь із Всеохоплюючого Інтернету отримають США, Китай і Німеччина. Зокрема, Всеохоплюючий Інтернет принесе прибуток компаніям США в розмірі 253,0 млрд дол., Китаю - 76,9 млрд дол., Німеччині - 54,4 млрд дол., Японії - 41,0, решті країн – менше 40 млрд дол.

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При цьому в звіті підкреслюється, що «найбільший прибуток отримають компанії, що оптимізують електронний зв'язок між людьми, процесами, даними й матеріальними об'єктами». Очікується, що максимальний прибуток від Всеохоплюючого Інтернету отримають компанії, що відносяться до сфери послуг (158,8 млрд дол.) і виробничі підприємства (103,1 млрд дол.).

Як зазначається в результатах дослідження, щоб отримати більше переваг від економіки Всеохоплюючого Інтернету, компаніям слід:

інвестувати у високоякісну технологічну інфраструктуру та інструменти;

повсюдно впроваджувати методи бізнесу, що дозволяють усім співробітникам робити особистий внесок до загальної справи;

розробляти ефективні прийоми управління інформацією.

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Для отримання максимальної користі зі Всеохоплюючого Інтернету, компаніям слід зосередитися на тих його можливостях, які найбільш значущі для їх галузей:

для виробничих підприємств це – багатовимірний аналіз даних у реальному часі, спільна робота з інтеграцією відеозв'язку, віддалений контроль фізичних активів;

для енергетичних компаній – інтеграція даних лічильників, можливість знаходити потрібних фахівців, попереджуючий аналіз;

для компаній роздрібної торгівлі – попереджуючий аналіз і візуалізація даних, BYOD, взаємодія із замовниками шляхом застосування мультимедійних технологій, мобільні платежі й віддалений моніторинг споживачів.