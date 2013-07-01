Армія Єгипту дала політикам 48 годин

Командування збройних сил Єгипту виступило із заявою, в якій закликало політиків у країні домовитися про врегулювання кризи впродовж 48 годин, повідомляє РІА «Новости».

"Збройні сили знову закликають задовольнити вимоги народу і дають відстрочення всім на 48 годин як останній шанс для того, щоб справитися з історичними труднощами, що переживає зараз Батьківщина...", - говориться в заяві.

Армія також заявила, що "у разі, якщо вимоги народу не будуть виконані впродовж цього терміну, то на збройні сили покладається обов'язок, грунтуючись на її національній та історичній відповідальності й поваги до вимог народу Єгипту, оголосити про подальшу "карту дій".

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При цьому виконання цього плану перебуватиме під контролем армії "за участю всіх фракцій і політичних сил, включаючи молодь, яка була і є двигуном революції".

Обстановка в Єгипті, де відбулися масові акції протесту проти Президента Мухаммеда Мурсі, а також мітинги на його підтримку, продовжує загострюватися: супротивникам глави держави сьогодні вдалося проникнути до штаб-квартири "Братів-мусульман" у Каїрі, жертвами зіткнень у ряді міст стали, за попередніми даними, 16 чоловік, сотні постраждали. На тлі ультиматуму про відставку до вечора вівторка, який опозиція висунула Мурсі, у відставку подали кілька міністрів уряду Єгипту.