У Єгипті опозиція вибрала своїм представником нобелівського лауреата

Про обрання лауреата Нобелівської премії миру Мухаммеда ель-Барадеї представником опозиції повідомляє РІА Новости з посиланням на "Аль-Ахрам".

На переговорах з владою ель-Барадеї представлятиме "Фронт 30-го червня" - нещодавно створений політичний рух для координації сил, що об'єдналися під девізом "Тамарруд" ("Бунт") проти правління президента Мухаммеда Мурсі.

У ніч на понеділок ''Тамарруд'' висунув ультиматум президенту і оголосив про надання йому відстрочки до вечора вівторка, щоб він зміг "залишити свою посаду і дозволити державним установам почати підготовку до дострокових президентських виборів''.

План армії Єгипту з урегулювання кризи в країні, у разі якщо політики не дійдуть згоди, передбачає внесення змін до конституції, розпуск парламенту і проведення президентських виборів, передає у вівторок агентство Рейтер з посиланням на військові джерела.

Співрозмовники агентства повідомили, що проект, розроблений Вищою радою збройних сил Єгипту, яка правила країною до останніх президентських виборів, носить попередній характер і може бути змінений після консультацій із зацікавленими сторонами.

Згідно з попереднім планом, влада в країні до внесення поправок до конституції і проведення президентських виборів повинна перейти до тимчасової ради, складеним з цивільних осіб, які представляють різні політичні рухи, а також з досвідчених позапартійних експертів.