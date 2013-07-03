У посольстві Еквадору в Лондоні виявили "жучок"

Про це заявив міністр закордонних справ Еквадору Рікардо Патіньо інтернет-порталу видання Telegrafo, повідомляє РІА Новости.

За даними видання, пристрій було знайденj в кабінеті одного з послів. Наразі невідомо, хто встановив "жучок". Очікується, що пізніше на цьому тижні Патіньо оголосить, кого влада Еквадору підозрює в установці пристрою.

На тему: Олланд і Меркель критикують США через прослуховування

У лондонському посольстві Еквадору з середини червня 2012 року перебуває засновник скандального сайту WikiLeaks австралієць Джуліан Ассанж. У серпні Еквадор ухвалив рішення надати Ассанжу притулок, однак влада Великобританії повна рішучості "виконати зобов'язання" перед Швецією, де його підозрюють у зґвалтуванні та сексуальних домаганнях.

Сам Ассанж категорично відкидає звинувачення на свою адресу, називаючи їх частиною "брудної кампанії", що проводиться щодо WikiLeaks після публікації секретних матеріалів про військові операції в Афганістані та Іраку. Засновник скандального сайту неодноразово висловлював побоювання, що як тільки він опиниться в Швеції, його видачі вимагатимуть Сполучені Штати.