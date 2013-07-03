Доку Умаров закликав "моджахедів" зірвати Олімпіаду в Сочі-2014
13:24, 03 липня 2013Світ
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Лідер самопроголошеного "Імарату Кавказ" Доку Умаров закликав ісламістів на території всієї Росії не допустити проведення зимової Олімпіади 2014 року в Сочі.
Відео з таким зверненням одного з найбільш розшукуваних ісламістів Росії було опубліковано сьогодні на сайті kavkazcenter.com.
Пізніше запис було видалено з хостингу youtube за невідповідність до політики хостингу щодо насильства, але з часом відео знову з’явилося на kavkazcenter. Цього разу ролик був фізично розміщений на сайті archive.org.
Умаров заявив про скасування мораторію на проведення операцій на території Росії, у зв'язку з тим, що це було сприйнято в Москві як слабкість, і переслідування мусульман посилилося. Він закликав довести, що "наша доброта - це не наша слабкість", і припинити "сатанинські танці на кістках наших предків".
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