У Росії скасували звання членкора академії наук
11:08, 05 липня 2013Світ
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Держдума РФ прийняла поправку про скасування звання члена-кореспондента академії наук, але нинішні члени-кореспонденти можуть отримати звання академіків протягом трьох років.
Депутати Думи розглядають у п'ятницю у другому читанні резонансний законопроект про реформу Російської академії наук (РАН). Як повідомляє РІА Новости, поправка стосується членів-кореспондентів Російської академії наук, Російської академії медичних наук, Російської академії сільськогосподарських наук.
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Голова комітету ГД з науки Валерій Черешнєв зазначив, що на три роки в РАН інститут членів-кореспондентів збережеться. "Як він буде трансформований - це вирішуватимуть загальні збори академії наук", - сказав він.
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