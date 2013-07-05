У Росії скасували звання членкора академії наук

Депутати Думи розглядають у п'ятницю у другому читанні резонансний законопроект про реформу Російської академії наук (РАН). Як повідомляє РІА Новости, поправка стосується членів-кореспондентів Російської академії наук, Російської академії медичних наук, Російської академії сільськогосподарських наук.

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Голова комітету ГД з науки Валерій Черешнєв зазначив, що на три роки в РАН інститут членів-кореспондентів збережеться. "Як він буде трансформований - це вирішуватимуть загальні збори академії наук", - сказав він.