У Єгипті «Брати-мусульмани» закликають до масових протестів

Ісламісти заявили, що п'ятниця 5 липня має стати «Днем гніву», покликаним показати силу руху і продемонструвати рішучість його прихильників домагатися відновлення влади поваленого президента Мохаммеда Мурсі.

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Про це повідомляє Lenta.ru за інформацією The Guardian.

«Брати-мусульмани» також оголосили, що категорично відмовляються визнавати нове керівництво країни і «повністю відкидають військовий переворот проти законно обраного президента і волі народу».

За даними телеканалу «Аль-Джазіра» в районі Наср-Сіті на сході Каїра вже зібралися десятки тисяч людей, які протестують проти зміни влади. При цьому їхня кількість продовжує збільшуватися.

Неподалік від місць проведення мітингів ісламістів розгорнуті армійські підрозділи і бронетехніка. Військові заявляють, що це зроблено «для запобігання насильства». Лідери «Братів-мусульман» також закликають своїх прихильників утриматися від застосування сили, але планують провести неузгоджений марш на міністерство оборони Єгипту.

У ніч на 4 липня армійське командування Єгипту відсторонило від влади президента Мохаммеда Мурсі і призначило перехідне керівництво країни, покликане провести нові вибори. Усунутий глава держави був заарештований, як і керівництво «Братів-мусульман». Були також закриті ісламістські теле- і радіостанції.

Дії армії підтримала більшість жителів Єгипту, незадоволених тривалою економічною і політичною кризою. Однак ісламісти оцінили зміну влади як військовий переворот.