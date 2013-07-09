ОАЕ подарують Єгипту мільярд доларів

16:35, 09 липня 2013
Світ
579 0

Об'єднані Арабські Емірати мають намір надати Єгипту фінансову допомогу в розмірі одного мільярда доларів без повернення, а також надати два мільярди доларів у вигляді кредиту.

ОАЕ допоможуть Єгипту

Джерело агентства Рейтер, близьке до переговорів між двома країнами, повідомило, що рішення про виділення двомільярдного кредиту буде офіційно підтверджено протягом двох днів, передає РІА Новости.

Раніше у вівторок високопоставлена ​​делегація з Об'єднаних Арабських Еміратів вирушила до Єгипту, щоб запропонувати допомогу новій владі в перехідний період.

На тему: Тимчасовий лідер Єгипту: Нові вибори відбудуться протягом шести місяців

Нагадаємо, армія Єгипту минулого тижня після народних протестів усунула від влади президента-ісламіста Мухаммеда Мурсі, тимчасово призупинила дію конституції та доручила голові Конституційного суду країни Адлі Мансуру виконувати обов'язки голови держави. Ісламісти не погодилися з рішенням військових і оголосили про безстрокові акції протесту з вимогою повернути владу законно обраному президенту. У сутичках прихильників і противників Мурсі загинули кілька десятків людей.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter