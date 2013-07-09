ОАЕ подарують Єгипту мільярд доларів
Об'єднані Арабські Емірати мають намір надати Єгипту фінансову допомогу в розмірі одного мільярда доларів без повернення, а також надати два мільярди доларів у вигляді кредиту.
Джерело агентства Рейтер, близьке до переговорів між двома країнами, повідомило, що рішення про виділення двомільярдного кредиту буде офіційно підтверджено протягом двох днів, передає РІА Новости.
Раніше у вівторок високопоставлена делегація з Об'єднаних Арабських Еміратів вирушила до Єгипту, щоб запропонувати допомогу новій владі в перехідний період.
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Нагадаємо, армія Єгипту минулого тижня після народних протестів усунула від влади президента-ісламіста Мухаммеда Мурсі, тимчасово призупинила дію конституції та доручила голові Конституційного суду країни Адлі Мансуру виконувати обов'язки голови держави. Ісламісти не погодилися з рішенням військових і оголосили про безстрокові акції протесту з вимогою повернути владу законно обраному президенту. У сутичках прихильників і противників Мурсі загинули кілька десятків людей.