Уго Чавес програв референдум у Венесуелі. Трохи більше половини громадян країни проголосували проти його конституційної реформи, яка повинна була розширити президентські повноваження. Про це оголосила Національна виборча рада після підрахунку 90% бюлетенів.

Чавес пропонував відмінити обмеження на переобрання однієї і тієї ж людини на пост глави держави.

Эхо Москвы