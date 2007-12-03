Уго Чавес програв референдум
08:05, 03 грудня 2007Світ
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Президентові не вдалося розширити повноваження
Уго Чавес програв референдум у Венесуелі. Трохи більше половини громадян країни проголосували проти його конституційної реформи, яка повинна була розширити президентські повноваження. Про це оголосила Національна виборча рада після підрахунку 90% бюлетенів.
Чавес пропонував відмінити обмеження на переобрання однієї і тієї ж людини на пост глави держави.
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